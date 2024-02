Renascer: Final dramático de Santinha tem aparição milagrosa de arrepiar

No próximo episódio de "Renascer", um salto temporal de seis anos ocorre. Além de José Augusto, Maria Santa dá à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa é tomada pelo pânico diante da intensa dor que a acomete.

Pressentindo algo ruim, José Inocêncio implora a Jacutinga que salve a vida de sua esposa. Em meio às complicações do parto, Maria Santa suplica a Jacutinga que preserve a vida de seu filho.

Mesmo enfrentando dificuldades, Maria Santa, sentindo a presença de Nossa Senhora a seu lado, consegue dar à luz, mas infelizmente não sobrevive.

A morte de Maria Santa mergulha José Inocêncio em desespero, enquanto Jacutinga carrega o peso da culpa por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio, em sua dor, atribui a culpa ao bebê pela perda de sua esposa. Diante desse cenário, Deocleciano sugere a Morena que o casal assuma a responsabilidade pelo filho rejeitado por José Inocêncio.

Sobre a novela

A sucessora de "Terra e Paixão", "Renascer", é uma criação de Bruno Luperi. A trama gira em torno de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após a trágica perda de sua esposa durante o parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se agrava quando ele se casa com Mariana, antiga namorada de João Pedro, que optou pelo pai em detrimento do filho.