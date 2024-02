Antes de falar com Davi, Wanessa analisou o rival: 'Manipulador e infantil'

Antes de conversar com Davi hoje (2), Wanessa avaliou o brother e seus comportamentos no BBB 24 (Globo) com Alane e Beatriz. Ela admitiu ter achado o adversário "manipulador" e "infantil".

O que aconteceu

Wanessa explicou seu incômodo com Davi por falar da carreira de Yasmin. "Bateu em mim porque, se nela bateu, bateu em mim. Eu também tenho uma carreira, eu também posso ser cancelada. É meu 'ganha-pão' e eu estou junto. Porque se ela está cancelada, eu também estou (...). Quanto mais alto, maior o tombo. Quando você tem 4 milhões de seguidores, uma carreira de 23 anos, uma base de fãs, é teu ganha-pão, a coisa é muito mais séria", opinou.

Além de "manipulador", a cantora o definiu como "infantil e desesperado". "A minha avaliação do Davi, acho que foi precipitada em um ponto, é o que eu quero falar com ele. Vou falar: 'eu te achei só manipulador'. Acho que pode não ser só isso. Comportamento infantil, desesperado", declarou.

A famosa já estava planejando abrir o jogo com o adversário ontem (1). À Leidy, ela garantiu que conversaria com ele sobre seus impasses e receios: "Vou abrir o jogo com ele, tudo que eu penso dele. Todas as questões que eu tenho de dúvida dele. Claro, tentar ser carinhosa, não ofender, nada, não quero isso".

