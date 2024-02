Paraíso Tropical: Taís fica em pânico após levar rasteira inesperada

Nas próximas cenas de "Paraíso Tropical", Antenor deixa claro que gostaria que Daniel ficasse na empresa e ele adia a demissão. Susaninha senta-se com Mateus. Lúcia se incorpora ao grupo. Fred fica furioso ao saber que Camila chegou ao restaurante com Mateus. Camila se coloca no meio de Fred e Mateus, quando eles ameaçam brigar. Camila decide ficar no restaurante com Mateus. Fabiana e David jantam juntos.

Cássio pede que Vidal pague a conta com notas que ele marcou previamente. Heitor comenta com Neli que Umberto não pode ter cursado Ciências Sociais, pois não sabia quem era Darcy Ribeiro. Jáder avisa Umberto que já está com seu passaporte. Umberto encontra o envelope com dólares de Tiago e Rodrigo.

Fred observa Camila e Mateus juntos. Fabiana e David se beijam. Paula incentiva Daniel a largar a empresa e abrir uma pousada. Cássio beija Lúcia. Ivan convida Mateus para pilotar o barco do tio de Kleber. Úrsula vê Umberto em uma agência de viagem. Umberto chama Joana para fechar o negócio na locadora. Cássio descobre as notas marcadas na bolsa de Taís. Taís fica em pânico.

Taís diz que o barman Samuel pagou-a com o dinheiro roubado. Cássio manda-a embora de sua vida e do restaurante. Vidal vai inspecionar o seu apartamento e se encanta ao ver Gilda. Paula se interessa ao saber do problema que Isidoro tem com o Grupo Cavalcanti. Daniel promete ajudar Isidoro. Heitor expõe suas desconfianças sobre Umberto com Rodrigo.

Virgínia descobre que Vidal é dono do apartamento. Iracema tem um ataque ao ver Virgínia na portaria. Umberto diz a Joana que precisarão pagar em dinheiro pelo ponto. Mateus convida Susaninha e Camila para o passeio de barco. Joana concorda em fechar o negócio, mas precisa ir ao banco.