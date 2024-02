Wanessa promete abrir o jogo com Davi: 'Tentar ser carinhosa, não ofender'

Na manhã desta quinta-feira (1º), Wanessa indicou que falará com Davi sobre o que sente em relação ao rival no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Wanessa admitiu que conversará com Davi: "Eu vou ter uma conversa hoje com o Davi". Leidy destacou que está com ranço do baiano após a treta da festa.

A cantora continuou: "Bem séria. Eu vou abrir tanto o jogo com ele, tudo que eu penso dele. Todas as questões que eu tenho de dúvida dele. Claro, tentar ser carinhosa, não ofender, nada, não quero isso. Mas falar 'olha, isso aqui', porque deu a confusão, porque ele estava falando e falar 'cara, você tinha que ter falado comigo, para te explicar o que eu falei'".

Além disso, a famosa concluiu que poderá revelar o porquê vota nele. Wanessa explicou que só tratará o motivo do voto se ele quiser saber.

