Lucas Lima mostra nova casa após divórcio de Sandy; veja

Lucas Lima, 41, exibiu em suas redes sociais mais detalhes do apartamento que está morando após separação de Sandy, 41.

O que aconteceu

O músico publicou um vídeo divertido em sua conta no Instagram sobre "distraídos tentando sair de casa". Ele encena diversas vezes que precisa retornar após esquecer algum item importante, como chaves, óculos e até o instrumento musical.

Nas imagens, é possível ver mais detalhes da nova casa do artista, agora que saiu de onde morava com Sandy. Diferente da espaçosa mansão onde vivia, o apartamento tem janelas por toda a extensão da parede e uma modesta cozinha americana integrada à sala.

Na legenda, Lucas ainda fez referência à sua peça em cartaz "Once - Musical". " 'Distraídos tentando sair de casa' ou 'é hoje que eu atraso pro ensaio do Once - Musical' ".