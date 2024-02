'Boa noite, calabresos'; Tadeu começa BBB 24 com bordão motivo de treta

Tadeu Schmidt começou a edição do BBB 24 (Globo) de hoje (1), com bordão que se tornou um dos assuntos mais comentados durante todo o dia no X, antigo Twitter.

O que aconteceu

Assim que começou a edição, o apresentador brincou ao vivo: "Eu não ia resistir: boa noite, meus calabresos."

Gente do céu, que confusão essa palavra causou. Tadeu

No entanto, Tadeu ressaltou que a palavra não tem nenhuma ligação com gordofobia e explicou ser, apenas, uma brincadeira que viralizou nas redes sociais.

De onde surgiu o 'calabreso'?

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Na ocasião, o motorista de aplicativo disse ao professor: "Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!".

O termo gerou estranhamento entre os brothers. Leidy, Giovanna e Marcus chamaram Davi para conversar sobre o significado da palavra.

Leidy questionou se o termo é gordofóbico: "O que é 'calabreso'? Não se faz de desentendido... Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda".

Davi negou e se defendeu: "Não chamei ele de gordo, só de 'calabreso'. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar... Deixa ele inventar o que quiser".

"Calabreso" é uma expressão criada por Toninho Tornado que se tornou meme nas redes sociais. O humorista usa o termo como um apelido para os alvos de suas pegadinhas.

BBB 24 - enquete UOL: Davi x Lucas e MC Bin Laden: quem tem razão na treta? Resultado parcial Total de 20665 votos 63,14% Lucas e MC Bin Laden 23,41% Davi 6,50% Os três estavam errados 6,95% Não sei, mas quero treta Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20665 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash