Sister questiona emojis após treta: 'Tô com mais alvo que o Davi'

Alane analisou o Queridômetro de hoje (1) e se surpreendeu ao receber diversos alvos dos brothers após a treta com Fernanda e os últimos acontecimentos envolvendo Davi e Bin Laden.

O que aconteceu

Na sala, Alane observou o Queridômetro. "Cara, como é que eu tô com quatro alvos? Tenho certeza que eu vou [para o Paredão], não sei mais o que eu faço"

A bailarina disse que devido ao tempo acabou dando coração para todos da casa. Mesmo após a treta com Fernanda, Alane deu emojis positivos para os brothers.

Alane questionou o motivo de Davi, que teve uma treta com Bin Laden, não ter recebido tantos alvos. "Tô com mais alvo que o Davi, que sempre tem muito alvo. Davi tá com dois alvos, eu tô com quatro. Fernanda, Pitel e quem?"

BBB 24 - enquete UOL: Alane x Fernanda; para você, quem tem razão na treta da academia? Resultado parcial Total de 17777 votos 37,16% Alane está com a razão 62,84% Quem está com a razão é a Fernanda Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 17777 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

