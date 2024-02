Sister diz que teve prisão de ventre em festa do BBB: 'Brasil, me perdoa'

No Raio-X de hoje (1), Beatriz pediu desculpas por não ter "se entregado" à festa de ontem (31) no BBB 24 (Globo), e disse que o motivo foi uma prisão de ventre.

O que aconteceu

Beatriz falou sobre a briga de Fernanda e Alane no Raio-X de hoje, e defendeu a amiga: " Fernanda falou coisas que pelo amor de Deus… Fiquei muito puta, minha mão formigou, falei também… Explodi ontem aqui"

"Depois teve a festa", continuou a sister.

Me deu prisão de ventre na hora da festa. Brasil, me perdoa, porque eu queria ter me entregado mais. Vocês sabem que sou muito festeira mas o coco não queria sair, [tive] dor de barriga…

— Beatriz

A sister ainda disse que o cantor Xande, que se apresentou na festa, tocou a "sua música". "Me emocionei e passei mal de novo", disse.

