Em rara aparição, Silvio Santos visita salão de beleza e muda visual

Vai voltar para a TV? Silvio Santos, 93, fez uma rara aparição no salão de beleza de Jassa Santos para pintar os fios grisalhos.

O que aconteceu

O cabeleireiro compartilhou nos stories do Instagram diversas fotos da ida de Silvio Santos ao salão. Assim, ele surge de cabelos brancos, em seguida com os fios em processo de pintura e, por fim, com o novo visual.

Além do registro do cabeleireiro, seu filho, Robson Jassa, também compartilhou uma foto do apresentador. "Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai. Ele está ótimo! Estávamos com muita saudade", escreveu Robson.

Silvio Santos renova visual no Jassa Imagem: Reprodução/Instagram

Atualmente, conforme informou o SBT a Splash, Silvio Santos está morando na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, ao lado de família e filhos curtindo a vida.

O apresentador está afastado das telonas desde fevereiro do ano passado e não tem data para voltar.

Em junho passado, Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, marcou presença em um leilão do Instituto Neymar, em São Paulo, e não deixou de falar de seu pai em entrevista a Splash. "Ele está ótimo, graças a Deus. Com saúde, mais que todo mundo, com seus 92 anos, quase 93. Está muito bem", disse ela.

Na época, Splash procurou o SBT para saber se existe uma previsão de retorno de Silvio Santos ao seu programa ou o afastamento era um plano para a confirmação da aposentadoria. "O Sr. Silvio Santos voltará no momento no qual ele decidir. Ele está curtindo sua esposa, filhas e toda família", informou a emissora.