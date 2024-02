Selma Blair relata rotina de dor com esclerose múltipla e síndrome de Ehlers-Danlos

Do Estadão, em São Paulo

Selma Blair, conhecida por sua atuação em Legalmente Loira, foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018 e compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde em seu Instagram. Apesar da doença estar em remissão desde 2021, a atriz ainda se queixa de dores e cansaço. "Eu sinto dor o tempo todo", disse no início do vídeo. "Me sinto cansada", explicou.

Selma também sofre com a síndrome de Ehlers-Danlos, distúrbios hereditários que afetam os vasos da pele, das articulações e do sangue. A atriz explicou que, devido à sua condição, não pode se mover muito além da amplitude normal de movimento. "Envelhecer dói, você tem que se alongar, mas eu não posso me alongar por causa da síndrome de Ehlers-Danlos", desabafou.

No vídeo, ela estava com um acesso no braço.

Em seu relato, Selma Blair contou estar levando a vida com calma. Ela também disse que continua fazendo os exames necessários para monitorar a esclerose múltipla.

"Eu estava acostumada com as coisas serem um pouco mais lineares", disse sobre as mudanças em sua rotina desde seu diagnóstico. Selma também relatou ter se tornado uma defensora da discussão sobre a doença, ajudando pessoas a falarem mais sobre doenças crônicas.

Em 2022, a atriz teve que desistir da sua participação no Dancing With The Stars, reality show de dança entre pessoas famosas, por conta da doença.