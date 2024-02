'Seco e doloroso'; Morena perde bebê e comove público de 'Renascer'

No capítulo de quinta (01), da novela "Renascer" (Globo), Morena (Uiliana Lima) perdeu o bebê durante o parto e comoveu o público da novela nas redes sociais.

No X (antigo Twitter), o nome da personagem ficou entre os assuntos mais comentados. "Essa sequência da Morena e o Deocleciano com a criança foi a mais triste até agora, me sinto vazia, a mulher só queria um filho, uma família, o Deocleciano só queria ser pai, e isso foi tirado deles sem nem aviso prévio, foi seco e doloroso", analisou uma telespectadora.

Muitos fãs fizeram comparações entre o parto de Morena e Maria Santa (Duda Santos). "O contraste entre a Morena e a Santinha: a Morena perde o filho ao mesmo tempo que a Santinha tem o primeiro bebê; e ela quem vai acolher o último filho da Maria Santa como se fosse o seu. Um paralelo muito triste e que dá início à tragédia que fecha a primeira fase", escreveu uma usuária do X.

O público ainda lembrou que em breve teremos a morte de Santinha. "Se a gente já tá sofrendo com a morte do filho do Deocleciano com a Morena imagina amanhã com a morte da Maria Santa", refletiu um internauta.

Essa sequência da Morena e o Deocleciano com a criança foi a mais triste até agora, me sinto vazia, a mulher só queria um filho, uma família, o Deocleciano só queria ser pai, e isso foi tirado deles sem nem aviso prévio, foi seco, e doloroso #Renascer -- Donelena (@kauzinhass) February 2, 2024

O contraste entre a Morena e a Santinha: a Morena perde o filho ao mesmo tempo que a Santinha tem o primeiro bebê; e ela quem vai acolher o último filho da Maria Santa como se fosse o seu. Um paralelo muito triste e que dá início à tragédia que fecha a primeira fase #Renascer pic.twitter.com/4c74xYwn7t -- erick inocêncio (@umtalerick) February 2, 2024

se a gente já tá sofrendo com a morte do filho do deocleciano com a morena imagina amanhã com a morte da maria santa pic.twitter.com/LXUFtWOCwW -- dinho (@brucewoyne) February 2, 2024

"ninguém nasce pronta pra ser mãe, ainda mais pra enterrar um filho" que sequência dolorosa da morte do bebê de morena e deocleciano eu tô chorando#Renascer pic.twitter.com/s9FivwJz5M -- carol dibeltrão (@marycar__) February 2, 2024

A MORENA PERDEU O BB DEPOIS DESMAIOU A JACUTINGA CUIDANDO DELA O DEOCLECIANO ENTERRANDO A CRIANÇA EU NÃO TÔ AGUENTANDO NÃO TA SENDO FÁCIL #Renascer pic.twitter.com/j7lKUyQl7A -- babi (@lovharding) February 2, 2024

Benedito não tinha o direito de fazer isso com Deocleciano e Morena! quero botar os dois num potinho e proteger do mundo 😭😭😭 #Renascer pic.twitter.com/RTb7956eff -- Julio (@juliohamm) February 2, 2024

Acho legal mostrar esse drama da Morena e Deocleciano pra gente entender bem o motivo deles se apegarem tanto a João Pedro depois na 1 versão não teve isso #Renascer -- Diogo Medeiros (@nighztwing) February 2, 2024