Parto trágico e aparição fantasma: saiba como será a morte de Santinha

Um dos momentos mais marcantes e que mudam toda a trajetória de "Renascer" é a morte da personagem Santinha, interpretada por Duda Santos. Em entrevista ao Gshow, a atriz falou como foi a cena da morte.

Minha personagem é uma Santinha, mas não faz milagre e irá morrer, Cai ser logo depois do parto do José Pedro, que é o filho caçula dela com o José Inocêncio, a morte terá um ar meio místico, será uma coisa bem bonita e forte que mexeu muito comigo. Eu continuo apegada nessa história, será que tem chances da Santinha voltar? Vou deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, Duda Santos.

Mas o que acontece?

Haverá uma passagem de tempo de seis anos desde o casamento de Maria Santa e José Inocêncio. Além de José Augusto, a jovem terá mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa fica aterrorizada com a intensa dor que experimenta.

José Inocêncio terá um pressentimento sombrio e pedirá a Jacutinga que salve sua esposa. Enfrentando dificuldades no parto, Maria Santa implorará a Jacutinga que salve seu filho. Mesmo sentindo a presença de Nossa Senhora ao seu lado, Maria Santa consegue dar à luz, mas não sobrevive.

A morte de Maria Santa deixará José Inocêncio desolado. Jacutinga se sentirá culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpará o bebê pela tragédia. Diante disso, Deocleciano sugerirá para Morena que o casal cuide do filho rejeitado pelo coronelzinho.

Santinha volta em 'Renascer'

Após seu trágico desfecho na novela, a jovem protagonista fará uma visita espiritual aos seus filhos, gerando apreensão com as visões sobrenaturais que assombrarão a imensa propriedade de José Inocêncio. Ainda nos primeiros anos de vida, José Pedro será o único a testemunhar a presença espectral de sua mãe.

Enquanto os demais irmãos estarão envolvidos em algazarra, Inácia (Edvana Carvalho) deixará ele no chão para observar os outros pequenos. Nesse momento, Santinha surgirá, deixando o bebê completamente absorto. Inácia, por sua vez, será tomada pelo medo ao perceber a presença do 'além' nos acontecimentos.