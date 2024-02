Bumbum virado pra orla: revelamos os segredos desta sacada 'diferentona'

Um prédio de fachada inusitada viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O empreendimento de luxo, que se chama VIW Residence e fica em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, tem piscinas particulares em cada sacada.

A arquitetura "diferentona" coloca os moradores para nadar na fachada do prédio (alguns vídeos mostram pessoas na água, de costas para a orla). E chega a confundir turistas: mas é piscina mesmo? Como isso é possível?

A resposta é sim. Bruno Furlan, que atua na Atmosfera, incorporadora responsável pelo empreendimento, conta a Nossa que as piscinas foram pensadas "com o intuito de trazer exclusividade e sofisticação".

Inspiração para o projeto veio de um outro empreendimento, chamado Honeycomb e localizado nas Bahamas. O relevo de Ubatuba também serviu de referência.

Em cada andar, o formato da piscina homenageia uma cadeia montanhosa da cidade. Ubatuba é cercada pelo Parque Estadual Serra do Mar, então os arquitetos foram tirando 'trechos' das montanhas para fazer essa fachada assimétrica.

Bruno Furlan

VIW Residence, em Ubatuba (SP) Imagem: Reprodução / Atmosfera Incorporadora

Os desafios da construção

A construção do empreendimento teve alguns cuidados. Segundo Furlan, o primeiro grande desafio foi escolher o engenheiro que faria o projeto estrutural.

Alguns engenheiros chegaram a declinar, mas um engenheiro alemão, que mora há bastante tempo no Brasil, topou desenvolver.

Também participaram do projeto engenheiros de outros países: EUA, da Coreia do Sul e do Brasil.

VIW Residence, em Ubatuba (SP) Imagem: Reprodução / Atmosfera Incorporadora

Outro desafio foi a impossibilidade de realizar testes nas piscinas antes de enchê-las. "Como os acrílicos foram produzidos fora do Brasil e as varandas estavam sendo feitas na obra, não podíamos ter nem um milímetro de diferença", relembra.

Com a estrutura reforçada em aço já pronta e um "trabalho excessivo de impermeabilização", a obra seguiu. Somente o içamento e a instalação dos painéis de acrílico duraram aproximadamente três meses.

Sucesso nas redes --e na vida real

O empreendimento foi entregue há menos de um ano, e esse foi o primeiro verão dele com moradores. Agora que o VIW Residence viralizou nas redes sociais, o prédio tem recebido visita de turistas e moradores curiosos —e o site da incorporadora responsável pelo empreendimento também viu suas visitas subirem.

Para a nossa surpresa, todo mundo que passa na orla para o carro, tira fotos. A gente tem uma quantidade de público curioso gigantesca. E esse vídeo viral trouxe uma exposição muito grande. A gente costuma ter, em média, 200 a 300 visitantes na página da incorporadora. Hoje, nós ultrapassamos os 12 mil visitantes na página. Estamos muito felizes com essa exposição toda.

Bruno Furlan

Saiba mais sobre o VIW Residence:

Vista privilegiada. Localizado na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, o VIW Residence ocupa um dos últimos terrenos de frente para o mar daquela região.

O prédio chama a atenção pelas piscinas exclusivas em cada sacada. O empreendimento começou a ser construído em 2019 e entregou as primeiras unidades em 2023.

Ao todo, o prédio tem 27 unidades —com opções de 160 m² a 335 m², com três ou quatro suítes e duas ou três vagas para carros. Com quatro andares, além da cobertura, o empreendimento tem três elevadores.

Todas as unidades ficam de frente para o mar. Portanto, são 27 piscinas assimétricas e sem pilares. Cada uma delas pesa aproximadamente 14 toneladas.

Lazer coletivo. O empreendimento também tem academia, sauna úmida e seca, banheira com hidromassagem e piscina com raia de 14,50 m e climatizada.