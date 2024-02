Rodriguinho ameaça de novo Davi após treta: 'Socão na boca dele'

Rodriguinho se irritou com Davi após o brother discutir com Lucas Henrique e MC Bin Laden na festa do BBB 24 (Globo). O famoso ameaçou agredi-lo novamente no reality.

O que aconteceu

Pitel afirmou que Davi caça problemas para aparecer no programa. "Ele fica caçando enredo. Quando ele vê que está sendo apagado, quando vê que outras histórias estão sendo mais relevantes dentro da casa, ele vai caçar problema", opinou.

Juninho concordou e declarou que o baiano precisa sair da casa: "Mano, acho que já está na hora desse maluco ralar".

Rodriguinho, então, fez uma nova ameaça a Davi: "Eu estava do lado ali, eu estava quase dando uma voadora nele". Pitel pediu para o cantor se acalmar e Fernanda pediu: "Você não pode sair, Rodrigo, você que é o nosso ponderamento".

Mesmo assim, Rodriguinho continuou com os ataques: "Aí eu voltei para o quarto e falei: 'por que não dei um socão na boca dele?'". Depois disso, as câmeras do Globoplay se redirecionaram para a festa.

