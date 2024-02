Qual novela substitui 'Mulheres de Areia' na Edição Especial?

Na manhã de quinta (01), a Globo confirmou, durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, qual novela substitui "Mulheres de Areia" na faixa Edição Especial.

"Cheias de Charme" foi a escolhida para assumir o horário a partir de março. "Quem também amava as Empreguetes? Elas vão voltar em março pra minha telinha, no lugar de 'Mulheres de Areia'!", escreveu a conta oficial da Globo no Instagram.

A trama foi exibida originalmente no horário das 7, em 2012. Escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, "Cheias de Charme" tem Maria da Penha (Taís Arapujo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) como protagonistas.

Nas redes sociais, a reprise foi comemorada. "Bora ver Humberto Carrão novinho", escreveu uma usuária do Instagram. "Se eu já não perdia 1 capítulo quando era em outro horário, imagina agora na Edição Especial", afirmou outro. "Melhor notícia!", comemorou um terceiro.