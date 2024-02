Preciosa aponta revólver e ameaça vida de Pascoal em 'Fuzuê'

Depois de descobrir que César (Leopoldo Pacheco) sofreu um atentado, Preciosa (Marina Ruy Barbosa) procura Pascoal (Juliano Cazarré) e ameaça sua vida com um revólver na novela "Fuzuê" (Globo).

Sem saber que tudo não passou de uma armação do próprio pai para incriminar Merreca (Ruan Aguiar), a ruiva vai até a casa do ex-sócio acusá-lo. "O que você pensa que está armando contra o meu pai, seu bandido?! Como é que você teve coragem de fazer aquilo?", grita.

Pascoal não entende o que está acontecendo. "Aquilo o quê?, questiona.

Nesse momento, a filha de Bebel (Lilia Cabral) pega uma arma na gaveta e ameaça a vida do vilão. "Não tenta me enganar! Eu posso acabar com tudo agora", diz.

Por fim, ele consegue fazer Preciosa abaixar o revólver. Pascoal convence a irmã de Luna (Giovana Cordeiro) que não tem nada a ver com o atentado contra César.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.