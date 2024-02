Por que Sofia Vergara não quis ficar parecida com Griselda em série?

Sofia Vergara, 51, protagoniza "Griselda", minissérie da Netflix sobre Griselda Blanco, a Madrinha da Cocaína da Colômbia. No entanto, diferentemente do que poderia se imaginar, a produção optou por não deixar a atriz colombiana igual à sua conterrânea.

Eu não estava tentando parecer com Griselda Blanco, porque isso teria levado muitas, muitas horas de cabelo e maquiagem.

Sofia Vergara, em entrevista a Splash.

Segundo a protagonista, por não se tratar de um filme - com "apenas" poucas horas de duração -, seria trabalhoso demais gastar horas e horas por dia para maquiar e preparar Vergara. "O máximo que podíamos levar para que eu ficasse pronta eram três horas."

O que principalmente tentei fazer com o cabelo, a boca, os dentes e as sobrancelhas foi fazer com que Sofia Vergara e Gloria Pritchett, de 'Modern Family', desaparecessem. E eu queria que as pessoas, quando estivessem assistindo ao show, esquecessem desses dois personagens.

Sofia Vergara é a protagonista e produtora-executiva de 'Griselda', minissérie da Netflix Imagem: Divulgação/ Netflix

Para a caracterização, as sobrancelhas marcantes da atriz foram cobertas por próteses mais finas coladas. O processo incluía ainda uma prótese de nariz e uma placa de dentes levemente curvada, ligeiramente irregular, e um pouco amarelada, já que Griselda Blanco era fumante.

Mesmo com todo o trabalho, Sofia Vergara diz ter valido a pena se dedicar à personagem. "Foi incrível, mas uma longa jornada. Eu decidi interpretar Griselda há 15 anos. Agora, poder vê-la na tela e finalmente me juntar com todos os atores, estar nas pré-estreias. Estamos todos muito orgulhosos disso", concluiu.

Em entrevista a Splash, Sofia Vergara explica por que escolheu por não se parecer com Griselda Blanco na série da Netflix sobre a traficante.