Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 01 a 10/02

Quinta-feira, 01 de fevereiro

O comitê questiona a competência de Helena na presidência da empresa. Pedro conforta Jonas. Marcos liga para Ísis, e Giovanni sente ciúmes. Jonas tem um ataque de fúria contra Helena e a expulsa do hospital. Natália tem um surto quando Marcos avisa que sairá de casa. Ísis incentiva Jonas a aceitar seu estado e seguir em frente. Com a ajuda de Evilásio, Mário consegue provas contra Roberto. Vic visita Renée e encontra Wagner. Mário procura Lara.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Lara se desespera ao assistir aos registros de Mário contra Roberto, Vilma e Calixto. Giovanni se desentende com Cris por conta de Helena. Renée teme perder o amor de Vic, e Wagner afirma que conversará com Márcia. Lara resiste às declarações de amor de Mário. Giovanni pede que Jonas recupere seu bom-humor e positividade. Lara arma para Roberto e Vilma, com a ajuda de Yeda e Aramis. Márcia chora após a conversa com Wagner, e Vic a consola. Carol afirma a Natália que não consegue se afastar de Marcos. Marcos conta a Míriam que é filho de Bruno.

Sábado, 03 de fevereiro

Marcos desconfia de que Míriam conheça Bruno. Márcia e Vic trocam confidências. Renée marca um encontro com Rico, e Wagner não gosta. Lara e Mário conseguem abrir o cofre secreto de Roberto. Carol denuncia Ulisses e exige que seu projeto retorne para seu comando. Natália desabafa com Lígia sobre a morte de Bruno. Jonas passa por nova cirurgia. Adriana e Giovanni se apoiam. Yeda revela a Ísis que foi Júlia quem divulgou as fake news sobre o abrigo. Natália descobre que Marcos mentiu sobre estar matriculado no supletivo. Míriam sequestra Sérgio.

Segunda-feira, 05 de fevereiro

Míriam revela a Sérgio que seu neto biológico está vivo. Ísis chega ao hospital para apoiar Adriana, mas se desentende com Giovanni. Natália confronta Marcos sobre suas mentiras e afirma que o rapaz terá de conquistar sua confiança. Míriam exige se casar com Sérgio para não revelar seus segredos. Todos comemoram as provas contra os golpes de Roberto. Termina a cirurgia de Jonas, e o médico informa que há possibilidade de ele voltar a andar. Marcos agradece o amor de Natália e afirma que começará a estudar. Lara confronta Roberto.

Terça-feira, 06 de fevereiro

Roberto é irônico com Lara. Jonas desperta da cirurgia. Carol explica para todos a situação e as possibilidades de recuperação de Jonas. Maninha se preocupa com o estado de Helena. Renée dorme fora de casa, e Tony e Wagner se incomodam. Marcos deixa a casa de Natália e afirma que não se afastará da tia. Marcos pede ajuda a Ísis para alugar um quarto. Lara garante a Roberto que o denunciará. Roberto mostra a Lara o vídeo de Yeda com Calixto. Sérgio anuncia a Helena e Giovanni que pediu Míriam em casamento.

Quarta-feira, 07 de fevereiro

Helena se revolta contra o casamento de Sérgio e Míriam, e Giovanni afirma que descobrirá o que está por trás da armação. Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda, e ambas perdem o emprego no escritório. Helena pede ajuda a Roberto para impedir o casamento de Sérgio e Míriam. Roberto garante a Vilma que acabará com todas as chances de Lara retomar sua carreira. Carol tranquiliza Jonas sobre seu tratamento. Érica alerta Renée sobre seu comportamento com Vic. Lara recebe uma ordem de despejo de sua casa.

Quinta-feira, 08 de fevereiro

Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas, e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo. Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia, e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.

Sábado, 10 de fevereiro

Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris, e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno, e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.