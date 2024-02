Nasce 1º filho de Maria Santa e José Inocêncio em 'Renascer'; veja fotos

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Maria Santa (Duda Santos) dá à luz seu primeiro filho com José Inocêncio (Humberto Carrão).

Depois de uma passagem de tempo na trama, chega a hora do parto da moça. Como pedido por ela, Jacutinga (Juliana Paes) é chamada para auxiliá-la.

Jacutinga (Juliana Paes) e Maria Santa (Duda Santos) durante parto em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

A cafetina acalma Santinha. "Tenha medo da dor, não. Quando a dor vier, você não tinha medo dela. Deixe ela vir", diz a dona do bordel.

Jacutinga expulsa José Inocêncio do local, porém o Coronelzinho não obedece. "A senhora vai me perdoar, mas não vou ficar longe do meu amor nesse momento", afirma.

Jacutinga (Juliana Paes), Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

O bebê nasce saudável. Quando Inácia (Edvana Carvalho) pergunta o nome da criança, a mãe responde: "José Augusto".

Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) tem 1º filho em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.