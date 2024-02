Ana Hickmann denuncia ex-marido por vexame e constrangimento ao filho

Ana Hickmann denunciou ao MP o ex-marido, Alexandre Correa. Desta vez, ela o acusa de submeter o filho, Alezinho, 9 anos, a vexame e constrangimento.

Em nota enviada a Splash, a assessoria da apresentadora acusa Correa pelos vídeos nos quais ele fala com o filho e lhe pergunta sobre o suposto envolvimento amoroso de Hickmann com Edu Guedes. "Em razão dos fatos acontecidos no dia 11/11/2023, Alexandre Correa foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de lesão corporal leve, qualificada em razão de ter sido praticada contra mulher, no caso, a Ana Hickmann, bem como pelo crime do art. 232, do ECA, que prevê a conduta de quem submete criança a vexame ou ao constrangimento. Nesse último caso, a vítima é seu filho."

Nos registros publicados pelo ex-marido, Alezinho é questionado sobre a relação da mãe com Edu Guedes.

Procurada pela reportagem, a defesa de Alexandre Correa, representada pelo advogado Enio Martins Murad, alega que as acusações de lesão corporal são falsas. "As falsas acusações da apresentadora da Record sobre [a acusação de lesão corporal] será apreciada pela Justiça. Assim que houver uma decisão, informemos. Entretanto, relembramos ainda que a única decisão sobre é no processo de Alienação Parental, no qual a Ana Hickmann é Ré e a juíza determinou o direito do pai conviver com filho. Sendo que só foi possível cumprir a decisão após reclamação na comissão interamericana dos direitos humanos."

A assessoria de Ana Hickmann reafirmou todas as agressões físicas, emocionais e financeiras sofridas pela apresentadora. "Mais uma vez, o agressor quer manipular o trabalho da imprensa para tentar disseminar versões falsas e fantasiosas em busca de constranger e ameaçar a única vítima deste triste episódio, no caso, Ana Hickmann."

"Importante destacar que o agressor tem mudado de versão a todo momento. Após se dizer arrependido das agressões cometidas contra a vítima, inclusive na imprensa, agora busca criar novos fatos para tumultuar as investigações", finalizou.