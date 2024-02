Morre Chita Rivera, ícone da Broadway que atuou na estreia de 'West Side Story'

A cantora, dançarina e atriz de origem porto-riquenha Chita Rivera, uma das maiores estrelas da sua geração nos palcos da Broadway por mais de seis décadas, em musicais como West Side Story e Chicago, morreu na terça-feira, 30, aos 91 anos.

Formada em canto, piano e balé desde muito jovem, Rivera começou a dançar na Broadway antes dos 20 anos e continuou até os 80. Ela morreu em Nova York, após "uma breve doença", informou sua filha Lisa Mordente.

Com mais de dez indicações para o prêmio Tony, que venceu duas vezes, Rivera foi premiada em 2002 com o Kennedy Center Award, uma das principais distinções artísticas dos EUA, e, em 2009, recebeu na Casa Branca a Medalha Presidencial da Liberdade.

Sensual e com uma presença de palco ousada, ela interpretou alguns dos papéis mais aclamados da Broadway e trabalhou com talentos lendários, como Leonard Bernstein, Bob Fosse, Stephen Sondheim e Jerome Robbins. Com a atriz Rita Moreno, Rivera abriu caminho para outras estrelas de ascendência porto-riquenha, como o ator, compositor e dramaturgo Lin-Manuel Miranda, conquistarem a Broadway.

A equipe do musical Chicago, que Rivera protagonizou, destacou que "sua influência, seu calor e talento sobrenatural sempre vão nos inspirar".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.