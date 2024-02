Giovanna é vetada novamente de fazer Prova do Líder no BBB 24; entenda

Tadeu Schmidt anunciou aos confinados que, por ordem médica, Giovanna foi vetada de realizar a Prova do Líder no BBB 24 (Globo). É a segunda vez que a sister não compete pela liderança após a lesão no pé.

O que aconteceu

Na última semana, o apresentador havia anunciado que o atual Líder — Bin Laden, poderia vetar uma pessoa de fazer a Prova do Líder.

A Giovanna passou por uma nova avaliação médica e, mais uma vez, não vai poder participar da prova, por causa do pé. Sendo assim, o veto do Líder está descartado. Tadeu

