Renascer: Após amizade inesperada, Morena vive tragédia de cortar o coração

José Inácio retorna de Ilhéus trazendo consigo uma imagem de Nossa Senhora destinada a Maria Santa. Ao revelar sua gravidez a José Inocêncio, Maria Santa pede que Jacutinga a acompanhe no momento do parto. A percepção de Deocleciano sobre a gravidez de Morena se intensifica, fortalecendo a amizade entre Maria Santa e Morena ao longo de nove meses.

Jupará, a pedido de Maria Santa, traz Jacutinga para auxiliá-la durante o parto. Apesar dos gritos de dor de Maria Santa, José Inocêncio prefere permanecer ao seu lado, desafiando os conselhos de Jacutinga. Paralelamente, Morena enfrenta complicações e perde o bebê, recebendo total apoio de Deocleciano.

O primogênito de Maria Santa e José Inocêncio vem ao mundo, recebendo o nome de José Augusto. Enquanto Jacutinga ampara Morena, Deocleciano oferece total suporte à esposa.

Sobre a novela

O desenrolar da trama revela José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão, como um fazendeiro na região cacaueira de Ilhéus, Bahia. O personagem, marcado pela perda da esposa no parto de João Pedro, nutre um profundo ódio pelo filho. A situação se complica ainda mais quando ele se casa com Mariana, ex-namorada de João Pedro, optando pelo pai em detrimento do filho.