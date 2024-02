Madonna se emociona e faz homenagem à enfermeira que cuidou dela na UTI

Madonna, 64, fez uma homenagem à enfermeira que cuidou dela quando a cantora ficou doente e chegou a ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no ano passado.

O que aconteceu

Madonna relembrou a infecção bacteriana que teve em 2023 e afirmou que não sabia se conseguiria sobreviver. "Foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com 4% da população, mas é claro que iria acontecer comigo", disse durante show no Madison Square Garden, em Nova York.

A cantora emendou ainda uma homenagem às enfermeiras e aos médicos que a acompanharam durante a recuperação. "Sem vocês, eu não seria nada. Me ajoelho a todas as enfermeiras de Nova York", afirmou ela, que ficou internada no Hospital Lenox Hill.

Em meio ao agradecimento, Madonna destacou uma enfermeira que teria sido "como se fosse minha mãe". "Ela ficou do meu lado no chuveiro e limpava minha bunda. Não estou mentindo. Então, obrigada, Marie. Você é uma santa e deve saber disso. Todo mundo deveria ter uma Marie em suas vidas."