José Inocêncio faz escolha cruel durante parto do filho em 'Renascer'

No capítulo de sexta (02), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Maria Santa (Duda Santos) terão mais três filhos.

Durante o parto do quarto filho, Santinha sofre muito. "Faz o que for preciso... mas me tira essa criança daí... pelo amor de Deus!", pede ela para Jacutinga (Juliana Paes).

Ouvindo os gritos da esposa, o protagonista faz uma escolha difícil. "Me salve a mãe! Quero Maria Santa viva, dona Jacutinga, que filho ela já me deu três... Quero ela viva... ela é tudo o que tenho nessa vida", implora para a cafetina.

O pedido do Coronelzinho não é realizado. "A senhora outra vez?", questiona Santinha antes de morrer, tendo uma visão de Nossa Senhora.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.