Italiana diz ser herdeira da Lamborghini após 'roubar' saliva da irmã

A italiana Flavia Borzone, 35, entrou com uma ação para tentar provar que é herdeira de Tonino Lamborghini, 76, e colocou entre as provas um exame de DNA feito com saliva "roubada" de sua suposta irmã.

O que aconteceu

Borzone, que é esteticista, contratou um detetive particular para conseguir pegar um canudo usado pela cantora Elettra Lamborghini. Pelo que ela afirma no processo, o canudo continha saliva da filha do dono da marca de carros de luxo e comprovou que elas são irmãs.

A mãe da italiana, Rosalba Colossimo, teria conhecido o magnata em um ponto de ônibus em 1980, quando ele passou e lhe ofereceu uma carona. O relacionamento dos dois teria começado aí e durado cerca de oito anos, até o nascimento de Flavia.

Além do teste de DNA, a esteticista também afirma, no processo, que procurou o suposto pai há cinco anos e gravou a conversa, em que ele teria confessado o relacionamento extraconjugal com sua mãe, segundo informações do jornal The Telegraph.

Lamborghini nega o relacionamento e entrou com uma ação contra Borzone e sua mãe após a divulgação do caso. Os advogados da família também alegam que a saliva de Elettra foi coletada de forma ilegal, então não pode ser considerada uma prova no processo.