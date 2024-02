Heidi Klum revela que sua filha encontrou seu 'armário do sexo'

Heidi Klum, 50, revelou o momento em que sua filha Leni, 19, encontrou seu "armário do sexo".

O que aconteceu

A modelo contou que a filha levou seus amigos para conhecer o seu armário secreto. "Eu encontrei quando era mais jovem e achei que era a coisa mais legal do mundo. Quis exibir para os meus amigos: 'Olha como minha mãe é legal'. Então eu os levei escondido para o quarto e estávamos todos fazendo vídeos", contou a jovem. As duas participaram do podcast Call Her Daddy.

Leni chegou a questionar a mãe sobre um certo objeto. "Eu estava tipo: 'Mãe o que é isso? Um microfone?'". Ela recorda não fazer ideia do que significavam os itens encontrados.

Apesar de Heidi Klum escolher contar a história ao programa, no momento do ocorrido, a modelo ficou furiosa com a filha. "Minha mãe ficou tão brava comigo, ela falou: 'Você não pode mexer nas minhas coisas'".

Heidi ainda contou ao podcast que "costuma fazer sexo por horas" e que tem muita libido. Ao descrever sua vida sexual em três palavras ela falou: "Interminável, quente e selvagem".