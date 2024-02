Festivais grandes finalmente descobriram o K-pop

Toda vez que grandes festivais musicais como Lollapalooza e Coachella anunciam seus respectivos lineups, os fãs de k-pop ficam cada vez mais atentos aos nomes que sairão, pois finalmente os produtores entenderam a demanda enorme que diversos artistas da indústria possuem.

Ainda existe um estranhamento e até mesmo medo por parte dos fãs de não serem bem recebidos por fãs de outros artistas, já que há um estigma bastante grande com fãs de k-pop e a ideia equivocada de que os grupos não são bons o suficiente para estarem lá. Isso, felizmente, caiu por terra com o grande sucesso de público e crítica que os artistas recebem toda vez que participam de um novo evento.

O fator "ao vivo", que é tão criticado e debatido por odiadores da indústria, mostra que os artistas de k-pop tem sim muita voz, presença de palco e movem uma multidão apaixonada e engajada.

Em 2022, o Lollapalooza Chicago chamou J-Hope do BTS para levar seu trabalho solo como atração principal, o que deu um boom nas vendas do evento. O show estava completamente lotado e com um mar de "army bombs" (lightsticks do grupo). No mesmo ano, TXT se apresentou em um palco secundário, e pelo sucesso, retornou como headliner ano passado com nomes como Billie Eilish, Kendrick Lamar e Red Hot Chilli Peppers.

O Coachella mesmo, inteligentemente chamou as Blackpink, que reúnem o espírito do evento: popularidade e influência, para serem atrações em 2019. Deu muito certo e o quarteto retornou em 2023 como headliners com uma superprodução, o "Pinkchella".

Atualmente, os Stray Kids vêm sendo anunciados em uma série de festivais; eles estiveram no Lollapalooza Paris e estarão presentes no BST, British Hyde Park, um dos maiores eventos musicais de Londres, onde as Blackpink foram o primeiro grupo de k-pop a se apresentar.

Grupos mais recentes como NewJeans, que fazem muito sucesso mundial, também estão entrando em festivais conceituados como o japonês Summer Sonic (Enhypen e Treasure também se apresentaram por lá), e no já clássico Lollapalooza Chicago.

Uma grata surpresa foi a presença das Red Velvet em um dos eventos musicais mais hypados da Europa, o Primavera Sound Barcelona. Elas se apresentaram na edição de 2023.

simplesmente meu amigo vendo Red Velvet no Primavera Sound e lembrou de mim pic.twitter.com/p0CTbsWL97 ? Dita (@aditacuja) June 1, 2023

Outros dois grupos que estão crescendo cada vez mais e vão participar do Coachella esse ano são Ateez e Lesserafim. O anúncio recente gerou uma alegria generalizada nos fandoms, pois esse reconhecimento fora do nicho é muito desejado para atingir novo público e conquistar novos fãs.

Espera-se que com essa exposição grande, muitas vezes televisionada, e com milhares de pessoas que não consomem k-pop, o preconceito possa ser diminuído e a música faça o seu papel de reunir todo mundo em um só lugar para aproveitar e respeitar artistas de todas as origens e sonoridades.