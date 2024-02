Escritora Candace Bushnell conta histórias reais da série "Sex and the City" em turnê

Por Sarah Mills

LONDRES (Reuters) - Candace Bushnell, a escritora norte-americana cujo trabalho inspirou a série "Sex and the City", está completamente relaxada em relação a relacionamentos e nem mesmo tem sofrido de medo do palco ao levar seu show solo em uma turnê pelo Reino Unido.

"Não tenho muito nervosismo nem nada do gênero. Parece muito natural", disse a escritora de 65 anos à Reuters na véspera de uma série de apresentações no palco britânico de seu show "True Tales of Sex, Success and SEX AND THE CITY".

Ela diz que seu show, que já foi apresentado em Nova York, revela como ela inventou Carrie Bradshaw, interpretada pela atriz Sarah Jessica Parker na série de televisão "Sex and the City". Com raízes na coluna de jornal e no livro best-seller de Bushnell, a série foi ao ar pela primeira vez no final da década de 1990 e teve como continuação dois filmes e uma atual série de televisão derivada, "And Just Like That".

Refletindo sobre o apelo cômico duradouro de Bradshaw e suas amigas fictícias Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), e suas muitas aventuras românticas, Bushnell disse que a independência é o que ela mais valoriza.

A escritora, que foi casada por dez anos com o dançarino Charles Askegard, disse que usa aplicativos de namoro, mas não se preocupa em conhecer alguém.

"Não estou querendo me casar e ter filhos, então estou realmente muito tranquila em relação a isso", disse ela.

"Sou imensamente grata por poder viver uma vida independente e seguir com minha mensagem muito importante para as mulheres, que é ser independente e ser seu próprio Mr. Big", disse ela, referindo-se ao principal interesse amoroso da protagonista de "Sex and the City".