'Discreta, mas disponível': quem é Duda Santos, a Maria Santa em 'Renascer'

É a segunda vez que a carioca Duda Santos, 22, encara uma novela das 9, mas é a primeira que conquista o posto de protagonista. Ela é Maria Santa, a paixão de José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase de "Renascer". Em conversa com Splash, na festa de lançamento, antes da estreia da trama, a atriz celebrou a atual fase da carreira.

Ela vê o papel como um presente, assim como outros personagens, que precisa "cuidar para não deixar quebrar". Ao longo dos 11 capítulos em que participa, a Santinha tem cenas emblemáticas com o coronelzinho, o pai Venâncio (Fabio Lago), a mãe Quitéria (Belize Pombal), Jacutinga (Juliana Paes) e Inácia (Edvana Carvalho). No capítulo de amanhã (2), ela morre ao dar luz ao quarto filho.

Ela diz não se preocupar com a exposição de protagonizar uma novela das 9, também nem sabe muito bem como é, já que é a primeira vez que está nesse posto. "Quando a gente pensa que é muita gente vendo a gente, dá um nervosismo, mas quando estamos fazendo um projeto, não temos muita noção. Tá todo mundo ali [no set], você cria uma afinidade com seus parceiros de elenco, você fica protegido. Quando vai pro público, é muito diferente, a gente não sabe o que pode vir, são muitas pessoas pensando. Me preparei para entender que nem todo mundo pensa igual. Só espero que recebam com amor."

Apesar de ser discreta quanto a vida pessoal, Duda começa a sentir a curiosidade — e o carinho — das pessoas no dia a dia. No Festival de Verão, em Salvador, no fim de semana passado, Splash presenciou que a artista foi tietada por alguns fãs que a reconheciam: "Olha a Santinha ali", diziam alguns.

Sou um pouco discreta nas redes sociais, não falo muito, nem saio muito também, só vou para samba, mas tô disponível. Estou aqui com o coração aberto. Quero realmente que as pessoas me conheçam e que a gente crie essa afinidade, acho importante, do público com atriz. Não conheço muito esse mundo, tô conhecendo agora, tô chegando agora. Espero que vocês me recebam de coração.

Duda Santos na festa de lançamento de "Renascer", no Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Quem é Duda Santos?

Nascida no Rio de Janeiro, Duda fez a sua estreia em uma novela das nove em "Travessia", de Glória Perez, em 2023. Anteriormente, integrou o elenco de "Malhação - Toda a Forma de Amar" (2019), última temporada da longínqua série juvenil.

No cinema, ela já participou de "Um Ano Inesquecível - Verão", filme baseado em livro da escritora Thalita Rebouças que está disponível no Prime Vídeo. Também fez "Pronto, Falei", longa produzido pelo Telecine para os cinemas, e "Draft", do Globoplay.

Antes de chegar à televisão, Duda era modelo e tirava fotos para as lojas da comunidade onde morava na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. É seguida por mais de 200 mil pessoas, compartilhando fotos do dia a dia e trabalhos.