Efeito BBB 24: Real Madrid entra na onda do meme: 'Calma calabreso'

Após vencer o Getafe, o perfil oficial do Real Madrid publicou uma postagem citando o 'calabreso', meme que tomou conta da internet após ser citado por Davi em treta com Bin Laden e Lucas na última festa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na foto, onde Joselu Mato e Vini Jr. aparecem comemorando a vitória, a equipe brincou: Calma calabreso, eles são nossos!

#GetafeRealMadrid

A vitória, com direito a uma assistência de Vini Jr., fez o time assumir a liderança do Campeonato Espanhol.

Nos comentários do perfil com mais de 152 milhões de seguidores, os fãs brincaram: "Tem dedo do Vini Jr. nisso". Outro sugeriu que o administrador do perfil seja brasileiro.

Toninho Tornado, o 'criador' do meme, comentou a foto com palmas e ganhou o apoio de centenas de fãs brasileiros.

De onde surgiu o 'calabreso'?

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Na ocasião, o motorista de aplicativo disse ao professor: "Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!".

O termo gerou estranhamento entre os brothers. Leidy, Giovanna e Marcus chamaram Davi para conversar sobre o significado da palavra.

Leidy questionou se o termo é gordofóbico: "O que é 'calabreso'? Não se faz de desentendido... Estão falando que calabreso é chamar a pessoa de gorda".

Davi negou e se defendeu: "Não chamei ele de gordo, só de 'calabreso'. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, na percepção de xingar... Deixa ele inventar o que quiser".

"Calabreso" é uma expressão criada por Toninho Tornado que se tornou meme nas redes sociais. O humorista usa o termo como um apelido para os alvos de suas pegadinhas.

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi é chato? Resultado parcial Total de 3737 votos 44,10% Sim, não aguento mais 49,93% Não, o cara manda bem demais 5,97% É chato, mas tem meu apoio Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3737 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash