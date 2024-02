Dipirono, Salsicho, CNPJoto: os apelidos criados pelo autor de 'calabreso'

"Calabreso" é a palavra do dia após a treta tensa de Davi, MC Bin Laden e Lucas no "BBB 24". A expressão do baiano virou um dos assuntos mais comentados e é um dos termos mais pesquisados desta quinta-feira (1/2), de acordo com o Google Trends.

O que significa calabreso?

Embora Davi tenha dito sem saber o significado, a palavra nada mais é que um grande meme do humorista Toninho Tornado.

Em seus vídeos de pegadinha, Toninho costuma gravar a reação de seus alvos quando são chamados por esses nomes "inusitados". Por isso, "calabreso" é apenas uma das várias expressões que foram criadas desde que começou a gravar as brincadeiras. No Instagram, Tornado reagiu ao momento da treta no reality show.

Gente, para! Calma! 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é meu bordão. Tamo junto, vamo lá! 'BBB, é nós! , Toninho Tornado.

Conheça outros apelidos criados pelo humorista:

Mussarelo Sabugo Tutti frutto Dipirono Ludmillo Lacraio Virilho Borboleto Iveto Sangalo Mato Atlântico Madonno Casos Bahio Tigreso Lombrigo Jibóio Girafo Camisinho Rito Cadilaco Diademo Patrício Poeto Samsungo Tubaíno Valesco Popozudo Caldo de Cano Salado de Fruto Sapopembo Biblioteco Caso Lotérico Arábio Saudito Silos Malafaio Caganeiro CNPJoto Aeromoço Lady Gago Copo Cabano Olívio Palito Seu Madrugo Mancho Marílio Mendonça Netflixo Barro da Tijuco Sapatilho Sandalio Garrafo Perébo Palmeiros Cerejo TimoFrigideiro Motorolo Uberlândio Curitibo Amado Batisto Capivaro Pitango Gustavo Limo Luan Santano Carmen Mirando Deboro Seco Fátimo Bernardo Alfo Ultra Farmo Testosterono Margarido Magazino Luiso Bolso Famílio Bob Esponjo Pelanco Isabelo Globelezo Borboleto Mandioco Fanto Laranjo Pistolo Prestobarbo Lantejolo Cláudia Raio Vero Ficho Lagosto Belo Adormecido Monaliso Craviculo Iphono Helen Ganzarolo Ambulancio Lamborghino Rosélio Mego Seno Lactopurgo Doutoro Deolano Creatino Senta Fofo Mustango Salsicho Vampeto Camomilo Centopeio Lesmo Raparigo Limonado Manivelo Sobrancelho