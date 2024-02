Davi x Lucas e MC Bin Laden: Público do UOL elege quem teve razão na treta

Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden na festa desta madrugada (1). Confira o que a parcial da enquete do UOL apontou sobre a treta do BBB 24 (Globo).

O que diz a enquete

Para o público do UOL, Lucas e MC Bin Laden estavam com a razão na discussão. A alternativa contabilizou 46,12% dos votos.

A opção "a favor da treta" também se destacou, somando 21,16% dos votos.

Por fim, as opções "todos errados" e "Davi estava com a razão" receberam 18,64% e 14,09% dos votos, respectivamente.

O que aconteceu

Lucas disse que Davi era falso por falar coisas no confinamento e depois dizer que não se lembrava. O baiano rebateu: "Ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara". O brother também o chamou de "calabreso".

O participante insistiu: "Falso e mentiroso para c*ralho Você fala as coisas e fica se escondendo, falando que não lembra".

Depois, MC Bin Laden se intrometeu, defendeu Lucas e cobrou de Davi: "Você falou para a Yasmin que se ela estivesse andando com a gente, queimaria a carreira dela lá fora".

O motorista de aplicativo então chamou o funkeiro de "manipulador" — alterando os ânimos do cantor: "Manipulador é você, rapaz. Por que você não fala as coisas na minha cara? Acha que tenho medo de você? Safado, mentiroso!".

BBB 24 - enquete UOL: Davi x Lucas e MC Bin Laden: quem tem razão na treta? Resultado parcial Total de 20770 votos 62,92% Lucas e MC Bin Laden 23,62% Davi 6,53% Os três estavam errados 6,93% Não sei, mas quero treta Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20770 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

