Cuidado com a malvada: protagonistas 'vilãs' são tendência dos animes

Os isekais, histórias de pessoas transportadas para outro mundo, ganharam um subgênero de muito sucesso. A onda agora são tramas protagonizadas por garotas enviadas para dentro de um game de namoro, só que no papel da vilã. Com tanta série aparecendo nesse estilo, precisamos perguntar: de onde vem esse súbito interesse nas malvadas?

Temos aqui em Splash uma matéria mais detalhada explicando as características de um anime isekai, mas basicamente se trata de uma história sobre uma pessoa que morre no nosso mundo e reencarna em outra dimensão com poderes especiais. Esse tipo de trama tem sido muito popular no Japão, até para acompanhar um desejo de um público de se projetar em uma história escapista com um protagonista se descobrindo especial.

No entanto, as regras gerais do isekai não parecem abraçar esse gênero recente que tem se destacado, o dos isekais de vilãs. Nessas histórias, alguma garota é transportada para dentro de um otome game (jogo de namoro no qual uma protagonista precisa flertar com belos rapazes), mas a graça é que a personagem principal reencarna no papel da antagonista da história.

A princípio parece a mesma premissa de um isekai, mas o fator vilã dá um frescor ao gênero. Enquanto em um isekai tradicional o futuro costuma ser uma tela em branco, mostrando como o personagem principal ganhou uma nova chance de vida, nessas histórias de vilãs o clichê mais comum é o da personagem tentando evitar seu destino cruel. Para isso é necessário não só "abraçar a maldade", como também impedir de certa forma a vitória dos mocinhos.

My Next Life as a Villainess, o anime Imagem: Divulgação/SILVER LINK

O maior exemplo desse gênero é "My Next Life as a Villainess: All Routes Leads to Doom". A protagonista é uma gamer que reencarna como Katarina Klaes, a vilã de Fortune Lover, um jogo de namoro. Sabendo que sua personagem será exilada no final da história, agora ela refaz todos os passos e tenta ser uma pessoa mais agradável.

A premissa é absurda, mas o resultado é engraçado. Por sermos jogados dentro da cabeça da Katarina (literalmente, pois temos muitas cenas com os "DivertidaMentes" de sua cabeça arquitetando os planos), a protagonista acaba sendo uma personagem muito transparente. Por mais que ocasionalmente ela faça algo controverso, seu carisma é o bastante para ter o mais importante dos aliados: o público.

A popularidade dessas tramas indica que há uma busca por histórias diferentes, principalmente quando o papel da vilã é reinventado. Somando a isso podemos listar também o fato de serem históricas com personagens carismáticas, autênticas e fortes, capazes de mudar seu próprio destino. É aquela coisa: uma história protagonizada por vilões é sempre algo muito encantador para o público.

Cena do anime Me Apaixonei pela Vilã Imagem: Divulgação/Platinum Vision;

Confira alguns animes protagonizados por vilãs para você assistir (além do já citado "My Next Life as a Villainess").

"Me Apaixonei Pela Vilã": Rae é uma assalariada que de repente acorda como uma personagem de um jogo de namoro. Ela vai aproveitar essa chance na vida para se relacionar com Claire, a vilã do game por quem é apaixonada. Essa história não é necessariamente protagonizada pela vilã, mas segue a linha.

"7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!": a protagonista é Rishe, que está fadada a viver um ciclo de 5 anos de vida eternamente. Ela já foi comerciante, médica etc, e agora nessa sétima tentativa ela vai se relacionar com o homem que está destinado a lhe matar. O desafio agora é ficar viva, evitar uma guerra e não morrer aos 20 anos como nos outros ciclos.

"I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss": vilã de jogo de namoro relembra que na verdade era uma humana, e agora tenta evitar sua morte certa. Como fará isso? Seduzindo o chefão do jogo para ter uma ajudinha.

"Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I'm Not the Demon Lord": estudante renasce como a vilã de um jogo de namoro. Como não quer correr riscos, ela tenta viver uma vida discretinha, porém ela chega no nível 99 e agora é um alvo dos heróis.