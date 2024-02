Carnaval alternativo do Recife, Rec-Beat traz latinos, africanos e europeus

O Rec-Beat, um dos festivais mais tradicionais e icônicos do Carnaval do Recife, revelou a programação completa da sua 28ª edição, que acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, traz uma diversidade de artistas nacionais, novos talentos locais e sete atrações estrangeiras, de países como Gana, Bélgica, Alemanha e Colômbia, que se apresentam pela primeira vez no Brasil.

Os artistas Vandal, Rico Dalasam e Urias se apresentam no Carnaval do Recife no Rec-Beat Imagem: Divulgação

A curadoria, assinada por Antonio Gutierrez, o Gutie, promove intercâmbios entre produções nacionais e experimentações musicais de artistas da África, Europa e América do Sul.

O line-up também destaca novos trabalhos de mulheres que refletem a pluralidade da música contemporânea brasileira e impulsiona talentos locais.

O Rec-Beat busca incessantemente por novas experiências sonoras que encontram no ambiente libertário, democrático e inclusivo do Carnaval, um território perfeito para a celebração da música e dos encontros entre as pessoas. Ao lado de nomes conhecidos, aparecem as novidades nacionais e internacionais com propostas que ampliam as experiências dos foliões para além de suas expectativas.

Gutie, curador do Rec-Beat

Conheça abaixo as atrações que se apresentam neste ano no Rec-Beat:

Internacionais

O trio colombiano Ácido Pantera se apresenta no dia 13/2, no Rec-Beat Imagem: Divulgação

Ácido Pantera (Colômbia): grupo de techno tropical que mistura vocais em espanhol, gaita, tambores, batidas metálicas e sintetizadores.

(Colômbia): grupo de techno tropical que mistura vocais em espanhol, gaita, tambores, batidas metálicas e sintetizadores. Loa Malbec (Colômbia): DJ que surpreende com suas jornadas sonoras através da sua coleção de discos de vinil.

(Colômbia): DJ que surpreende com suas jornadas sonoras através da sua coleção de discos de vinil. Asna (Costa do Marfim): produtora e DJ que entrelaça "coupé décalé", dancehall eletrônico e música experimental africana.

(Costa do Marfim): produtora e DJ que entrelaça "coupé décalé", dancehall eletrônico e música experimental africana. Sarah Farina (Alemanha): DJ que traz o seu estilo autoral "rainbow bass", que combina hardcore e jungle.

(Alemanha): DJ que traz o seu estilo autoral "rainbow bass", que combina hardcore e jungle. PÖ (Gana), cantora franco-ganense que apresenta o seu álbum de estreia Cociage (2023), que explora sons distintos, como kuduro, footwork e funk.

(Gana), cantora franco-ganense que apresenta o seu álbum de estreia Cociage (2023), que explora sons distintos, como kuduro, footwork e funk. Niño de Elche (Espanha): um dos artistas espanhóis mais prolíficos da atualidade, que desafia as fronteiras do flamenco em um formato de duo eletrônico.

(Espanha): um dos artistas espanhóis mais prolíficos da atualidade, que desafia as fronteiras do flamenco em um formato de duo eletrônico. Echoes of Zoo (Bélgica): banda de jazz-punk que toca o seu segundo projeto Speech Of Species (2023), com uma parceria inédita com o instrumentista brasileiro Guilherme Kastrup (RJ).

Nacionais

Ana Frango Elétrico, Yannara e Letrux são atrações do Rec-Beat na segunda, dia 12, no Recife Imagem: Divulgação

Ana Frango Elétrico (RJ): ela retorna ao Rec-Beat com a turnê de Me Chama de Gato que Eu Sou Sua (2023), um álbum de "bossa-pop-rock" que aborda temas como gênero, sexualidade e identidade.

(RJ): ela retorna ao Rec-Beat com a turnê de Me Chama de Gato que Eu Sou Sua (2023), um álbum de "bossa-pop-rock" que aborda temas como gênero, sexualidade e identidade. Letrux (RJ): a cantora lança no Recife o seu terceiro álbum da Letrux, Como Mulher Girafa (2023), uma obra que combina rock alternativo e eletrônica, com referências ao reino animal e à existência humana.

(RJ): a cantora lança no Recife o seu terceiro álbum da Letrux, Como Mulher Girafa (2023), uma obra que combina rock alternativo e eletrônica, com referências ao reino animal e à existência humana. Ebony (RJ), a cantora traz o show do seu aclamado álbum Terapia (2023), no qual explora o trap metal, o funk e o pop rap, com letras que celebram o desejo feminino na cultura hip hop.

(RJ), a cantora traz o show do seu aclamado álbum Terapia (2023), no qual explora o trap metal, o funk e o pop rap, com letras que celebram o desejo feminino na cultura hip hop. Rico Dalasam (SP): ele apresenta a turnê do seu novo álbum Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato da Tia Guga (2023), um trabalho que reflete as vivências do artista, um dos primeiros rappers a se declarar abertamente gay no Brasil.

(SP): ele apresenta a turnê do seu novo álbum Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato da Tia Guga (2023), um trabalho que reflete as vivências do artista, um dos primeiros rappers a se declarar abertamente gay no Brasil. Vandal (BA): o cantor representa o grime e o drill nacional, com um estilo único que incorpora influências regionais aos 140 BPMs do gênero.

(BA): o cantor representa o grime e o drill nacional, com um estilo único que incorpora influências regionais aos 140 BPMs do gênero. Urias (MG): cantora que mistura deconstructed club e reggaeton em seu segundo disco HER MIND (2023), cantado em três idiomas.

(MG): cantora que mistura deconstructed club e reggaeton em seu segundo disco HER MIND (2023), cantado em três idiomas. DJ K O Bruxo (SP): ele faz sua estreia em festivais com o álbum Pânico no Submundo (2023), funk bruxaria com influências árabes e sonoridades extremas.

As DJs Geni e Dandarona e a cantora Ebony são atrações do Rec-Beat 2024 Imagem: Divulgação

DJs

O festival ainda traz uma programação de DJs que refletem a efervescência da cena eletrônica local. Entre as atrações estão Dandarona e Geni, que pesquisam house music, breakbeat, techno e afrosonoridades, KAI, idealizador da festa DIP, e BJ3, residente da festa Baila Klava, que mesclam produções autorais a tracks de house e garage.

O evento acontece no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, e a programação completa pode ser vista no site oficial do festival: www.recbeatfestival.com.br.

Veja a programação por dia:

10 de fevereiro - sábado

19h00 - BJ3 (PE)

19h30 - LOA MALBEC (Colômbia)

20h40 - IVYSON (PE)

21h50 - WALTER DE AFOGADOS (PE)

23h10 - DJ K O BRUXO (SP)

00h30 - VANDAL (BA)

11 de fevereiro - domingo

19h00 - KAI (PE)

19h30 - NAILSON VIEIRA (PE)

20h40 - MATEUS FAZENO ROCK (CE)

21h50 - EBONY (RJ)

23h10 - ASNA (Costa do Marfim)

00h30 - RICO DALASAM (SP)

12 de fevereiro - segunda

19h00 - DANDARONA (PE)

19h30 - YANNARA (PE)

20h40 - NIÑO DE ELCHE (Espanha)

21h50 - PÖ (Gana)

23h10 - ANA FRANGO ELÉTRICO (RJ)

00h30 - LETRUX (RJ)

13 de fevereiro - terça

19h00 - GENI (PE)

19h30 - AFOXÉ FILHOS DE DANDALUNA (PE)

20h40 - ECHOES OF ZOO (Bélgica)

21h50 - SARAH FARINA (Alemanha)

23h10 - ÁCIDO PANTERA (Colômbia)

00h30 - URIAS (MG)

Festival Rec-Beat 2024

Quando: 10 a 13 de fevereiro a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quanto: Grátis

Instagram @recbeatfestival