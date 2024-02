Brilhos de Beyoncé, miçangas, joias de corpo: as tendências para o Carnaval

O ano mal começou e já é Carnaval. O Instagram já está bombando com referências e tendências que devem estar nas ruas nos dias de folia que, em 2024, acontecem na segunda semana de fevereiro.

Por isso, é preciso correr atrás do prejuízo, abrir o barracão de confecção de fantasias e garantir os looks para os blocos de rua ou para a festa no sambódromo.

Este ano, "sair de bonita" vai ser uma tendência na folia. "As fantasias deverão ser mais inspiradas em memes e referências da cultura pop", diz Isadora Almeida, publicitária e influenciadora do Carnaval, como os amigos brincam.

Assim, mesmo quando você só quer usar um visual 'babadeiro', vai precisar colocar a sua criatividade para jogo. Nossa levantou algumas tendências que devem estar com tudo nas festas deste ano.

Metalizado Renaissance

Imagem: Reprodução

"A gente só falava de Beyoncé no fim do ano passado e não tivemos a turnê dela no Brasil, então muita gente vai se inspirar no que poderia ter usado em uma apresentação da cantora para as roupas de Carnaval", diz Isadora.

Acessórios metalizados, com pedacinhos de espelho, que remetem ao globo de uma discoteca, vão bombar. "Principalmente o metalizado prata", afirma a publicitária.

O chapéu de cowboy, que já estava em alta no ano passado, continua o seu reinado, dessa vez inspirado na Beyoncé. "O que é um baita acessório, porque é estilo e protege bastante do sol", complementa a criadora de conteúdo Flávia Akemi.

Bate leque

Imagem: Reprodução

Falando em calor, um acessório vai ser indispensável no Carnaval 2024: o leque. E quanto maior, melhor. "Principalmente os que têm frases engraçadas ou são bem diferentes", diz Flávia.

A bem da verdade é que o leque já estava sendo usado no ano passado, mas ele deve ficar ainda mais comum por conta das altas temperaturas que têm feito no Brasil. "Já estamos o levando para festas em geral, então no Carnaval ele deve popularizar de vez", conta Isadora Almeida.

Perucas de miçanga

Uma coisa meio burlesca e glamourosa que confere um look fresco e cheio de brilho. É isso que podemos esperar das perucas de miçanga, que devem ser o acessório de cabeça de 2024.

Imagem: Reprodução

O legal é que é um acessório que os mais habilidosos podem até fazer com as miçangas que ficaram encostadas depois do show da Taylor Swift e com a ajuda de passo a passo que estão na internet.

Laços e a estética coquete

Imagem: Reprodução

Laços são para a geração Z o que os bigodes foram para os millennials", brinca Isadora Almeida.

Por isso, esse detalhe vai deixar de ser apenas um coadjuvante nas roupas e vai ganhar papel principal em acessórios de cabeça e, principalmente, em tops volumosos.

A estética coquette, superfeminina, em geral vai estar bastante em alta", afirma a criadora de conteúdo.

Tops divertidos

Imagem: Reprodução

Mas as pessoas mais divertidas também podem ousar com outras figuras. "Tops, principalmente os de crochê, em formatos como ovo, Hello Kitty, peixinhos e cogumelos vão ser usados nos looks de Carnaval", diz Flávia Akemi.

E, mais uma vez, é o tipo de coisa que é fácil de fazer em casa com um pouco de paciência. Outra opção são as flores de plásticos, volumosas, grudadas em um biquíni ou blusa que você já tem em casa.

Joias de corpo

Imagem: Reprodução

Segundo Flávia Akemi, não teremos muitas novidades na parte de baixo do look: as hot pants continuam bombando, enquanto os meninos devem apostar em leggings em cores chamativas. "No entanto, devemos acessorizar mais essa parte de baixo", diz. Cintos com muito brilho, saias de crochê ou macramê e joias de corpo vão ganhar um destaque maior. O importante é fazer brilhar.

Luvas de arrastão

Imagem: Reprodução

Mesmo com o calor, as luvas vão estar nas ruas novamente. Principalmente as transparentes, em tule, ou as em arrastão. Elas devem ser feitas com a meia que estourou no Carnaval passado e que, neste ano, ganha uma sobrevida como o acessório para as mãos. Levanta qualquer look mais básico.