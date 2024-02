Bom dia, Fátima ou Paty? Thelminha rebate possível erro no Encontro

Durante o Encontro de hoje, a médica Thelminha teria trocado o nome da atual apresentadora Patrícia Poeta pela antiga, Fátima Bernardes. Ao menos é o que dizem alguns perfis nas redes sociais. Sem explicitar o possível erro, ela rebateu e falou em "fake news".

O que aconteceu

Thelminha supostamente teria trocado o nome de Patrícia Poeta no Encontro. Porém, há quem alegue que, na verdade, ela falou Paty e não Fátima.

Ao escutar o trecho do programa na íntegra no Globoplay, de fato não está com clareza o que foi dito. Splash fez contato com a assessoria de Thelma Assis para confirmar o que foi dito, porém foi informado que ela já havia falado a respeito no X (antigo Twitter) e não comentaria mais o assunto.

Na rede social, ela rebateu a repercussão e falou em "fake news": "Fico imaginando como é a vida da pessoa que, ao invés de compartilhar conteúdo de qualidade, acorda, perde tempo de printar ou gravar vídeo só pra hitar na internet em cima de fake news".

Thelma Assis rebateu possível erro em rede social Imagem: Reprodução/ X (antigo Twitter) @thelminha

O momento não passou despercebido nas redes sociais, que teria apontado o que seria um erro ou que Thelminha chamou Poeta pelo apelido, Paty.

- bom dia pra dr thelminha



- bom dia, fátima pic.twitter.com/cikguHZ6dQ -- Mateus Oliveira (@mateusno) February 1, 2024

Dos mesmos ouvidos que ouviram "pipoca do caralh*" ao invés de "hipócrita do caralh*", vem aí "Bom dia, Fátima" quando o que foi dito foi "Bom dia, Paty" https://t.co/VvNVmtQJdV -- Ricardo Samura (@RicardoSamura) February 1, 2024