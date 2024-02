Bebel é humilhada em loja e dá a volta por cima com vingança de Olavo

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Barreto avisa Marion sobre sua partida de Correias, desencadeando uma ligação dela para Taís. Ivan simula um defeito no carro e parte. Daniel avista Taís à beira da estrada, oferecendo-lhe carona. Gilda alerta Dinorá sobre uma confusão na reserva da suíte de lua de mel, levando Dinorá a crer que seja a surpresa que seu marido está preparando.

Paula persiste em descobrir por que Daniel e Taís estão juntos. Ambos compartilham os acontecimentos recentes, e Paula confessa a Daniel sentir-se enciumada, mesmo após sua explicação sobre a pousada em Correias.

Lúcia organiza um jantar surpresa na casa de Cássio, enquanto Antenor comunica a Belisário e Virgínia sua intenção de comprar um apartamento para eles. Taís instrui Ivan a deixar um envelope na portaria da pousada para Daniel. Gustavo admite a Tiago ter cometido um equívoco no nome da reserva, e Lúcia combina um encontro na casa de Cássio. Dinorá prepara sua bagagem para um hotel.

Fred comenta sobre a suposta paixão de Olavo por Bebel, que ele nega. A vendedora da loja humilha Bebel ao recusar seu pagamento com o cheque de Olavo. Dinorá reage com incredulidade ao perceber que a surpresa preparada por Gustavo é uma geladeira e explode com ele. Lúcia arruma tudo, acende as velas e aguarda Cássio. Olavo vai com Bebel à loja e exige que ela seja bem atendida.

Uma mulher paquera Cássio, levando-o a desmarcar o compromisso com Lúcia. Esta última flagra Cássio beijando a mulher na entrada do prédio. Paula e Daniel visitam a pousada. Gustavo passa a noite na casa de Tiago e Rodrigo, onde a prima de Rodrigo, Diana, chega. Daniel recebe o envelope, o abre e depara-se com uma foto sua ao lado de Taís na pousada, desencadeando a reação de Paula.