Beatriz defende Davi no BBB 24: 'Pode errar nas atitudes, mas é autêntico'

Em uma conversa com Alane no Quarto Magia na tarde de hoje (01º) no BBB 24 (Globo), Beatriz defendeu Davi.

O que aconteceu

Na conversa, a vendedora comentou com a amiga o que acha do brother. "Acho que Davi tem muita personalidade, pode ser que ele use as palavras erradas, mas ele é perfil jogador mesmo".

Ela disse que não vai tomar partido da confusão envolvendo ele, Bin Laden e Lucas. "Que nem a confusão de ontem, eu não vou me meter, falei no raio-X, não sei o que é calabresa, calabreso, não foi comigo a confusão".

Beatriz apontou ainda. "Pode errar nas atitudes? Pode, mas é autêntico. É espontâneo. É engraçado o Davi de toalha na sala dizendo 'voltei'".

Ela concluiu. "Acho personalidade. Eu ia rir na minha casa assistindo, ia achar legal de ver. E acho que a casa vai nele de novo".

