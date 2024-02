BBB 24: Narigada não causa expulsão? Briga de Bin Laden e Davi tem polêmica

* Da Redação de Splash

Durante a treta de Davi e Bin Laden, o funkeiro deu uma narigada no baiano, o que gerou uma discussão nas redes sociais sobre ter sido ou não uma agressão no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash, Chico Barney deu sua opinião sobre a cena. "Davi precisa de muito pouco para tirar todo mundo do prumo. As reações agressivas das pessoas contra o Davi é um negócio curioso. Acho que o Davi banca o que ele diz e vai até o fim, mas a maneira que as pessoas têm reagido quanto a isso mostra um certo destempero"

Na treta eles chegam a se encostar, o Davi não acusou nada, nem ninguém, mas fato é que o Bin Laden invadiu o espaço do Davi e deu uma narigada no bigode falso do Davi. É razão para expulsão? Chico Barney

Bárbara Saryne disse que fica o alerta para a Globo de que a qualquer momento pode ocorrer uma expulsão. "Acho que não é ainda caso para expulsão, mas é um alerta. Faltou muito pouco ali pro Bin Laden ir para cima. O que me preocupa mais até do que essa cena, são as ameaças, os comentários do Rodriguinho sobre pegar o Davi aqui fora"

Chico Barney afirmou que a cena é "motivo para agressão". "Isso é inadmissível. Cadê o Ministério Público? A Globo é uma concessão e isso não pode acontecer. Precisam garantir o mínimo de dignidade e de espaço entre as pessoas. Lá dentro não tem ninguém por Davi, será que a produção está de olho? Cadê os dummies? Cadê o Tadeu?"

Na Fazenda da doutora Deolane vimos que a produção perdeu as estribeiras ao não coibir essas ameaças lá dentro, então acho que o BBB não pode repetir o erro que a Fazenda repetiu e o Bin Laden não pode ser a Deolano Chico Barney

'CPI do calabreso' é apelação para Davi desistir do BBB 24

Davi, Lucas e Bin Laden se envolveram em uma treta durante a última festa do BBB 24 (Globo). Na ocasião, Davi chamou Lucas de "calabreso" e os brothers questionaram o baiano sobre o significado do termo ser gordofóbico.

No Central Splash, Chico Barney afirmou que o elenco quis surfar na treta de Davi. "'Calabreso' lá dentro virou um apelido gordofóbico e aí era um cometa passando e um monte de planta querendo agarrar a cauda desse cometa. Era todo mundo querendo saber quem ia militar mais contra o 'calabreso'"

Davi fala que tem a consciência limpa, banca isso e fica tranquilo. Se as pessoas fizessem a 'CPI do calabreso' comigo, que tenho o triplo da idade do Davi, eu não ia conseguir olhar nos olhos do Xanddy e o Davi ficou lá dançando como se nada tivesse acontecido. Ele tem uma mente de titânio e é poderoso Chico Barney

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

BBB 24 - enquete UOL: Davi x Lucas e MC Bin Laden: quem tem razão na treta? Resultado parcial Total de 20694 votos 63,10% Lucas e MC Bin Laden 23,45% Davi 6,51% Os três estavam errados 6,94% Não sei, mas quero treta Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20694 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash