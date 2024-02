BBB 24: Davi flagra Michel falando mal dele para Isabelle

Após a discussão com Lucas e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Davi flagrou Michel falando mal dele para Isabelle no banheiro da casa. O motorista de aplicativo tirou satisfação com o professor.

O que aconteceu

Na última festa do programa, Davi discutiu com Lucas e MC Bin Laden. Os três trocaram xingamentos e ofensas.

Depois da treta, Michel chamou Isabelle para conversar e tentou alertá-la sobre Davi: "Querendo ou não, você é muito próxima dele. Acho que ele é seu aliado. Estou falando isso como uma dica, porque acho que ele pode te prejudicar".

O professor de geografia continuou: "Você tentou até agora, foi maravilhosa tentando ajudar ele, tentando dar conselhos. Mas ele não quer se ajudar. Reflete sobre isso. Você acha que vai dar murro em ponta de faca?"

Davi ouviu a conversa, entrou no cômodo e rebateu Michel: "Você nem sabe o que está acontecendo!".

O motorista também falou com Isabelle sobre o assunto: "Se você quiser se afastar de mim, se quiser ouvir eles, ouça. Eu sou a pessoa que sou e não vou mudar para tentar agradar alguém aqui dentro".

