Isabelle pede para Davi ter cuidado com suas falas: 'Podem machucar'

Isabelle teve um papo com Davi após o término da festa de hoje (1) do BBB 24 (Globo). Os brothers falaram sobre a discussão que o motorista teve com Lucas e MC Bin Laden — e a dançarina deixou claro que irá defender o baiano quando achar que os outros participantes estão errados.

O que aconteceu

Na conversa, Isabelle reforçou para Davi que os outros confinados "não fazem a sua cabeça" no jogo. "Se alguém fala, eu vou ouvir. Vou te defender se for preciso. Mas se eu achar que a sua atitude foi incorreta, vou falar para a pessoa que não concordo".

A dançarina pontuou: "Não preciso ouvir ninguém. Eu sei muito bem porque sempre falei desde que você começou com isso de achar que tem que resolver as coisas em dia de festa. Sempre falei para ter cuidado com as suas palavras, porque as palavras ferem, machucam, matam".

Davi tentou se defender: "Palavras com intenção disso. Palavras sem intenção, não. Eles sabem que se fosse com intenção eu estaria dançando, curtindo, fazendo e acontecendo. Esse povo é conversador baratinoso!".

Isabelle ainda deixou claro que não concordou com a discussão de Davi na festa: "Não foi uma atitude correta, não foi uma noite correta. O pessoal fica falando de você para mim, mas essa é a minha opinião. Há quanto tempo eu falo para você não fazer isso em dias de festa?".

