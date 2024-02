Giovanna dá selinho em MC Bin Laden, mas diz: 'Não quero formar casal'

Giovanna e MC Bin Laden trocaram apenas um selinho na festa de hoje (1) do BBB 24 (Globo). A nutricionista negou um beijo ao funkeiro e deixou claro que não quer formar casal no reality show.

O que aconteceu

Durante a festa, Bin Laden perguntou à Giovanna sobre a possibilidade de eles ficarem — os dois trocaram alguns carinhos no evento: "E a gente? Nada? Sem desenrolo?".

A nutricionista respondeu: "Não quero formar casal. Essa parada, querendo ou não, mistura muito no jogo".

O funkeiro insistiu: "Acho que tudo pode ser conversado... Porque assim, eu sou uma pessoa que, se você me der abertura, vou ser direito. Dar um beijinho, respeitar o espaço do outro".

Giovanna seguiu com o seu posicionamento: "Não tem como separar as coisas. É complicado porque te compromete e me compromete".

