BBB 24: Davi dorme embaixo de Big Fone após briga com brothers

Davi acomodou uma espreguiçadeira embaixo do Big Fone na tarde de hoje (1) e dormiu à espera que ele tocasse no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi brigou com Lucas e MC Bin Laden na festa de ontem (31) e, mais uma vez, virou alvo de alguns brothers da casa. O cantor chegou a dizer que Davi é seu "inimigo até o fim", e poderá vetar o brother, se assim escolher, na Prova do Líder de hoje.

Com maior risco de ir ao próximo Paredão, Davi pegou uma espreguiçadeira e a colocou embaixo do Big Fone, na esperança de que ele tocasse. O baiano ficou dormindo sozinho no local.

