Autor de bordão fala sobre repercussão de 'calabreso' no BBB: 'Estrago'

Dono do Canal do Delício no YouTube, o humorista Toninho Tornado conversou com o programa Central Splash sobre a repercussão de seu bordão 'calabreso' no BBB 24 (Globo), após ter sido usado por Davi Brito, 21, para Lucas Henrique, 29, durante uma discussão.

Toninho contou como ficou sabendo da citação de seu bordão no BBB - fato que lhe rendeu um crescimento de 100 mil seguidores em menos de 24 horas. "Estava fazendo churrasco em casa ontem - inclusive com o 'calabreso' na brasa - e aí de repente o chicote estralou. Meu genro falou para mim que o bicho estava pegando [no reality], minha filha já saiu do quarto... Fui dormir e, quando acordei, o estrago já estava feito."

Ele lamentou que a expressão de sua autoria tenha sido erroneamente compreendida como uma ofensa gordofóbica por parte do elenco do reality. "Entenderam errado lá, ficou todo mundo em choque na casa. Disseram que 'calabreso' é 'gordo' e não sei mais o quê... Mas não, 'calabreso' é o 'delício', é o Toninho Tornado. Calma, meus borboletos!"

Questionado pela convidada Bárbara Saryne se toparia o convite para um reality de confinamento, Toninho confirmou sem pestanejar. "Tô dentro! Vamo embora! Big Brother ou A Fazenda, é só chamar o pai. Quer causar? Vamos causar!"

Bárbara: Ao se retratar com colegas, Fernanda se retrata também com público

Em conversa com Pitel, 24, e Rodriguinho, 45, dentro do BBB 24 (Globo), Fernanda, 32, afirmou se arrepender das grosserias que disse a Alane, 24, quando brigaram no dia anterior. O cantor a aconselhou a recalcular sua rota para não enveredar pelo terreno da ofensa no jogo.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, considera positivo que Fernanda repense a atitude que teve com Alane. "É bacana essa autoavaliação da Fernanda em perceber que, em algum momento ali, passou do ponto. É importante que ela fale isso para os amigos, até porque o público está assistindo e vira uma maneira de ela se retratar também com o público."

