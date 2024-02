Após terminar namoro, Giovanni demonstra ciúmes de Ísis em 'Elas por Elas'

Após encerrar o namoro com Ísis (Rayssa Bratillieri), Giovanni (Filipe Bragança) mantém ciúmes da ex nos próximos capítulos da novela "Elas por Elas" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na recepção do hospital, devido ao ocorrido com Jonas (Mateus Solano), o rapaz escuta uma videochamada entre Ísis e Marcos (Luan Argollo). "Tudo bem contigo? Liguei pra saber do cachorrinho", pergunta o sobrinho de Natália (Mariana Santos). "Tá bem, mas tá com a patinha machucada", responde a veterinária.

O verdadeiro filho de Helena (Isabel Teixeira) joga charme para a ex de Giovanni. "Que chato. E você? Tô sentindo que tem mais alguém com a patinha machucada", diz. "Rolou uma parada horrível, depois eu conto", conta.

Marcos se mostra interessado por Ísis. "Conta, quero saber, tudo em você me interessa. Você é uma menor abandonada como eu", afirma ele.

Ao ouvir a conversa, Giovanni não esconde que está com ciúme. "Vamos embora, Cris", fala o jovem, saindo do local irritado.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.