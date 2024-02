Após mudança de visual, Márcia Fu surge irreconhecível no Fofocalizando

Revelação de A Fazenda 2023 (Record), a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, 54, exibiu nesta quinta-feira (1º), no programa Fofocalizando (SBT), o resultado de uma profunda transformação visual a que foi submetida pela equipe do vespertino.

O que aconteceu?

Márcia foi escolhida pela produção do Fofocalizando para um tratamento estético intenso, cujo passo a passo foi exibido ao longo desta semana pelo Fofocalizando, como uma espécie de mini-reality.

Ao longo desse processo, a ex-peoa ganhou um aplique capilar, recebeu cuidados dermatológicos e fez clareamento dentário - segundo ela, a parte mais sofrida. "Meu dentista teve muita paciência comigo, [assim como] todos da clínica, que me atenderam super bem. Doeu, todo mundo viu que doeu, mas é normal. A gente tem que sentir dor para ficar linda."

Márcia admitiu que ficou muito satisfeita com o resultado e ganhou elogios dos apresentadores do programa, ao qual se mostrou grata. "Queria agradecer de coração. Todos me trataram com muito carinho, inclusive o pessoal do Fofocalizando."

Ela encerrou sua participação no vespertino cantando "Escrito nas Estrelas", hit de Tetê Espíndola que virou sua marca registrada no reality da Record.