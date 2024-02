Andressa Urach participa de show de Pipokinha, tira a roupa e beija a MC

Andressa Urach participou de um show de MC Pipokinha em São Paulo nesta madrugada.

O que aconteceu

Urach subiu ao palco e logo tirou a roupa. Ela deixou os seios à mostra, tampando os mamilos com adesivos. A modelo ainda abaixou a saia para deixar a calcinha visível.

Em seguida, Urach e Pipokinha se beijaram. Nos stories de pessoas presentes na festa, é possível ver Pipokinha ajoelhada no palco enquanto beija a ex-Miss Bumbum.

As duas ainda simularam uma aula de educação sexual no palco. Andressa Urach fez um tutorial ao vivo de como colocar um preservativo num pênis de borracha com a boca.

Andressa Urach e MC Pipokinha simularam uma aula de educação sexual no palco Imagem: Reprodução/Instagram

O show aconteceu na festa de aniversário do influenciador Gabriel Leão. Segundo o aniversariante, Pipokinha levou Andressa Urach de surpresa. A festa ainda teve shows de MC Melody, MC Plebeia e DJ Blakes.