Andressa Urach convida Deborah Secco e marido para troca de casais

Andressa Urach, 36, convidou Deborah Secco, 44, e o marido, Hugo Moura, 33, para uma troca de casais. A modelo namora o também ator de conteúdo adulto, Lucas Ferraz.

O que aconteceu

A influenciadora revelou ter tanta vontade de ficar com a atriz carioca, que flexibilizaria as regras de seu relacionamento. "Deborah Secco, maravilhosa, se você não quiser gravar não tem problema, mas pela primeira vez eu permito dividir o meu homem com você, só para te pegar", propôs a ex-peoa falando diretamente para a câmera do programa de rádio Chupim Metropolitana.

Ao contar o desejo, ela relembra que Deborah mantém um relacionamento aberto com o esposo e que já declararam gostar de 'trocas de casais'.

Andressa fez o convite e ainda sugeriu uma data e local para realizarem o plano. "A gente tá indo para o Rio, hein? Amanhã a gente está no Rio."