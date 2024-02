Ana Paula Padrão sobre Jacquin: 'Francês machista, dou muita cotovelada'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a apresentadora Ana Paula Padrão fala de sua relação com o francês Érick Jacquin nos bastidores do "MasterChef Brasil".

Ana diz que às vezes reage aos comentários do colega. "Eu e o Jacquin somos os palhaços do set. Aquele francês muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa e eu acho que é por isso que a gente se dá bem. Ele é um cara muito autêntico e eu também".

Ele fala as porcarias dele, toma uma traulitada, quem tá perto não entende e a gente segue. A gente é muito amigo .

Ana Paula Padrão

"De maneira geral, as mídias sempre foram lugares onde os homens mandaram e as piadas eram as piadas que eles faziam, muito machistas. Isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha isso", ela diz.

Ana Paula Padrão ouviu que deveria desistir da carreira: 'Tenho uma aparência frágil'

A apresentadora fala dos comentários desanimadores que ouviu no início da carreira. "Fui lá [na Band], levar uma fita, que eram as matérias que eu fazia. Uma semana depois, fui lá buscar e a pessoa que me atendeu falou: 'Não sei se você é boa. Desiste'. Acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal".

Ana Paula Padrão conta que mudou a voz: 'Imitei homem idiota para ser aceita'

A apresentadora revela ter reproduzido comportamentos masculinos durante a carreira. "Eu não fiz isso conscientemente, mas eu tenho uma voz mais grave hoje, falo de maneira mais assertiva. Aprendi inconscientemente. Tem padrões que você estabelece pra sobreviver... Como eu imitei homem idiota, como fiz isso pra ser aceita num ambiente, ser pequena, com aparência de frágil".

Ana Paula Padrão conta resgate de marido após assalto: 'Soldado à paisana chamou resgate'

A apresentadora conta como foi o resgate do marido Gustavo Diament, que sofreu um acidente após fugir de um assalto, em outubro do ano passado. "Eu estava no carro, toca o telefone, atendi, era ele. Ele fala: 'Ana, fui assaltado e caí num buraco. Falei: 'oi?'. Encostei o carro no acostamento, liguei o pisca-alerta. Ele estava uns 40 km atrás de mim. Ele não conseguia falar onde era. Ouvi uma voz longe e falei pra ele dar meu telefone. Era um soldado à paisana".

Ana Paula Padrão conta como conheceu marido: 'Ele não sabia quem eu era'

Ana revela detalhes do início do romance com o marido. "A gente estava numa casa de praia, três casais e eu, e eles fizeram um complô pra chamar um amigo que eles sabiam que estava solteiro. Ele pegou a moto e foi. Foi pra ficar uma noite e ficou três. Depois ele perguntou pros nossos amigos: 'A Ana é muito legal, o que que ela faz?' Aí eles: 'É a Ana Paula Padrão...". Talvez tudo tenha acontecido porque ele não sabia direito quem eu era".

Ana Paula Padrão sobre xavecos: 'Não espero, tudo o que quero vou lá e pego'

A apresentadora fala sobre buscar o que quer. "Passei do meu primeiro pro segundo casamento alguns anos solteira e do segundo pro terceiro, pouco tempo. Relutei muito, sou uma pessoa que fico bem sozinha, mas tenho que admitir que gosto de casar. Não espero nada, tudo na minha vida que eu quero eu vou lá e pego. Não tenho isso não. Obviamente não passo por cima de ninguém, não sacaneio ninguém, não traio ninguém, mas se eu quero algo e é legitimo, eu brigo por ele".

